TV arrecada US$ 1,2 milhão para pagar multa a Chávez O canal de televisão venezuelano Globovisión - que faz oposição aberta ao presidente Hugo Chávez - anunciou ontem ter arrecadado US$ 1,2 milhão em doações para pagar uma multa de US$ 4,1 milhões imposta pelo governo. As doações foram feitas por cidadãos venezuelanos que apoiam a disputa da emissora com Chávez. A soma foi recolhida por voluntários nas ruas das principais cidades do país, na semana passada, e os organizadores anunciaram que estenderão a campanha até o dia 30 para tentar cobrir o valor total. Chávez acusa a emissora de "terrorismo midiático" e impôs a multa pelos crimes de sonegação de impostos e uso indevido do sinal da TV. Os diretores da Globovisión dizem que são "vítimas de terrorismo tributário e judicial" por adotarem uma linha editorial crítica ao governo. Há dois dias, a Justiça havia recusado um recurso contra a nova Lei de Telecomunicações que determina que o Executivo pode suspender as transmissões de TV "quando julgue conveniente aos interesses da nação ou se a manutenção da ordem pública assim exigir". PERSEGUIÇÃO A Justiça venezuelana também indiciou ontem Guillermo Zuloaga Siso, filho do dono da Globovisión, pelo crime de "sonegação de produtos". No mês passado, foram encontrados 24 carros na casa de seu pai, que tem o mesmo nome. Zuloaga Siso é presidente de uma concessionária de veículos. Ele e o pai já haviam sido acusados de "usura" pela Justiça venezuelana.