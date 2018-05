TV australiana é proibida de fazer sátira com imagens de casamento real

A rede de televisão nacional da Austrália, a ABC, teve que cancelar um programa humorístico especial sobre o casamento do príncipe William com Kate Middleton.

Isso porque as restrições contratuais para o uso das imagens ao vivo da cerimônia proíbem sua destinação para "fins cômicos", satíricos ou em programas de entretenimento.

O programa, que seria transmitido pelo canal ABC2 da rede australiana, contaria com a participação de um grupo humorístico conhecido no país, chamado The Chaser.

Em uma declaração divulgada nesta quarta-feira, a BBC, que distribuirá as imagens do casamento, afirmou que as restrições de uso das imagens para fins de comédia, sátira ou entretenimento sempre estiveram no contrato negociado com transmissoras britânicas e estrangeiras.

Transmissão alternativa

Segundo o correspondente da BBC em Sydney Nick Bryant, a ABC informou que está "surpresa e decepcionada" com a proibição.

Além de sua cobertura normal do evento, a ABC planejava transmitir ao vivo o casamento real no canal ABC2, com comentários de integrantes do The Chaser, que é famoso por seus esquetes com políticos australianos.

Mas, o programa em horário nobre teve que ser cancelado.

A ABC afirmou que os australianos gostariam de ter uma visão alternativa do casamento real, e o grupo The Chaser afirmou que vai enviar uma carta à rainha Elizabeth 2ª, pedindo uma "suspensão da execução da sentença".

Os humoristas afirmaram ainda que a decisão britânica está fora de sintonia com a democracia moderna. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.