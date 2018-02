TV CBS mostra soldados americanos torturando iraquianos A rede de TV americana CBS deverá exibir nesta noite, no programa 60 Minutes II, imagens de soldados americanos torturando prisioneiros iraquianos no presídio de Abu Ghraib, o maior de Bagdá. Segundo a emissora, uma investigação militar concluiu "haver desde problemas com o general encarregado da prisão até os policiais militares que vigiam os detidos". Uma das cenas mostra um homem com a cabeça coberta e as mãos atadas, obrigado a manter-se em equilíbrio sobre um caixote, sob a ameaça de ser eletrocutado se caísse no chão. Em outra se vêem corpos empilhados formando uma pirâmide. Sobre o pé de um deles alguém escreveu um insulto em inglês. O Exército americano revelou há algumas semanas a existência das imagens e informou que 17 soldados haviam sido suspensos de suas funções, dos quais seis iriam à corte marcial. Sete oficiais estão suspensos, incluindo a general Janice Karpinski, comandante da 800.º Brigada da Polícia Militar. As torturas foram cometidas em novembro e dezembro e teriam sido descobertas pelas autoridades militares em janeiro.