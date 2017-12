TV chinesa anuncia "pouso bem-sucedido" de missão espacial A cápsula que transportava o primeiro astronauta da China desceu no norte do país conforme planejado, diz a TV estatal. O piloto, tenente-coronel Yang Liwei, está em boas condições, segundo o informe. De acordo com a televisão, a nave Shenzhou-5 tocou o solo às 6h28 da manhã, hora local (19h28 de Brasília). A informação é de que helicópteros de resgate encontraram a cápsula. O pouso ocorre 21 horas após o lançamento, período em que a nave circulou a Terra 14 vezes.