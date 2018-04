TV chinesa mostra homem atirando sapato em premiê A televisão estatal chinesa mostrou hoje as imagens de um homem lançando um de seus sapatos contra o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, durante visita do premiê à Grã-Bretanha. A medida difere das práticas geralmente adotadas pela mídia chinesa, que normalmente não divulga eventos embaraçosos. A CCTV, as agências de notícias e os jornais oficiais noticiaram o episódio inicialmente de forma evasiva, referindo-se apenas a um "incidente" e às desculpas britânicas, sem dar maiores detalhes do protesto. Mas imagens sem edição do ocorrido foram mostradas durante o principal jornal noturno da CCTV. Os rígidos controles da China sobre sua mídia geralmente eliminam acontecimentos vistos como desfavoráveis ao Partido Comunista e aos líderes de Estado. Há também monitoramento e censura na internet, embora o grande volume de conteúdo online - o país tem 298 milhões de internautas - torne mais difícil encobrir notícias ruins. Nas cenas transmitidas pela CCTV, a câmera permanece fixa no premiê Wen Jiabao, mas depois mostra o manifestante sendo removido do auditório da Universidade Cambridge. Gritos do manifestante, ainda não identificado, e o som do sapato atingindo o palco podem ser ouvidos. Wen interrompeu sua apresentação e disse: "Professores e alunos, este tipo de truque sujo não é capaz de pôr fim à amizade entre os povos chinês e britânico." A declaração foi recebida com aplausos. O incidente ocorreu ontem ao final da visita de três dias de Wen à Grã-Bretanha, marcada por protestos contra a repressão aos direitos humanos e a política chinesa para o Tibete. Wen voltou hoje para Pequim.