TV cubana exibe vídeo de encontro de Fidel com Chávez A TV estatal cubana exibiu nesta segunda-feira um breve vídeo sobre a visita realizada no domingo pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a Fidel Castro, que se recupera de uma delicada cirurgia que o afastou do poder pela primeira vez em quase 50 anos. O vídeo divulgado pela TV local, de cerca dez minutos, mostra Fidel na cama, conversando com Chávez, escrevendo em um caderno e tomando um iogurte, na presença de Raúl Castro, que exerce interinamente o poder desde 31 de julho. Na gravação são escutados apenas alguns breves comentários de Fidel em sua conversa com Chávez. Por ocasião do 80º aniversário do líder cubano, Chávez visitou Fidel no quarto onde o chefe da revolução descansa, cuja localização é desconhecida. Durante a visita, que segundo a imprensa local se prolongou por três horas, o líder venezuelano se mostrou impressionado pela evolução no estado de saúde de Castro. "Fidel é feito de ´caguairán´", disse Chávez em referência à árvore de madeira dura e valiosa que cresce no leste cubano. "Esta é a melhor de todas as visitas que já fiz em minha vida" afirmou. O presidente venezuelano brincou com Fidel sobre suas fracassadas tentativas de desenhar um retrato de seu amigo para presentear-lhe no dia de seu aniversário. "Tentei pintar um quadro para te dar de presente, mas não consegui. Por que você não aproveita e faz um cirurgia plástica no nariz?", brincou o presidente venezuelano. O vídeo, exibido na televisão local, se encerra com uma imagem de Castro e Chávez dando as mãos.