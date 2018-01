TV cubana mostra Fidel mais saudável A TV cubana exibiu nesta sexta-feira novas imagens de Fidel Castro, nas quais ele parece muito mais saudável que no vídeo divulgado dia 13. Segundo a TV, as imagens foram gravadas na manhã desta sexta, quando Fidel recebeu Hugo Chávez - que fez uma escala em Havana ao voltar de sua série de visitas de Estado a países da Ásia e África. O líder cubano aparece sentado de pijama diante de uma mesa e conversando animadamente com Chávez. As imagens anteriores de Fidel também foram feitas durante uma visita do presidente venezuelano. Fidel, de 80 anos, se submeteu a uma delicada cirurgia para conter uma hemorragia intestinal e anunciou, em 31 de julho, a transferência provisória de suas funções no governo, no Exército e no Partido Comunista para o irmão Raúl.