TV da África do Sul noticia 'morte' de George W. Bush

Um canal de TV da África do Sul transmitiu, por engano, na última segunda-feira, uma notícia que afirmava que o ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush teria morrido. Durante cerca de três segundos, um letreiro de um dos telejornais do canal ETV News mostrou uma mensagem com os dizeres "Morre George Bush". O erro aconteceu depois que um técnico se confundiu e apertou um botão que fazia o letreiro entrar no ar, no lugar de outro botão de testes. O técnico teria cometido o erro depois de um dos editores do canal ter pedido para ver como ficaria no ar o letreiro de uma manchete. "O diretor técnico apertou o botão errado. Demorou um segundo para que a notícia aparecesse na tela e apenas outros três para que fosse retirada", afirmou o porta-voz do canal, Vasili Vass. O canal de TV afirmou que, para evitar incidentes do tipo, a partir de agora os letreiros de testes serão feitos com letras aleatórias, sem significado. O porta-voz não comentou se o responsável pelo erro irá sofrer alguma punição. A notícia foi divulgada por outros veículos de comunicação sul-africanos, como o jornal Beeld e o site News24h.com . BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.