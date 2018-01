TV deve transmitir posse de premier interino na Tailândia As estações de televisão da Tailândia devem transmitir a cerimônia de posse do novo primeiro-ministro interino do país neste domingo. Acredita-se que o ex-comandante do Exército, Surayud Chulanont, será nomeado para o cargo. Surayud, no entanto, se recusou a comentar sua possível nomeação e o conselho militar que governa o país ainda precisa divulgar o nome do líder que planeja submeter à aprovação do rei Bhumibol Adulyadej. O auditor geral da Tailândia, Jaruvan Maintaka, o qual os líderes militares escolheram quase imediatamente depois do golpe para investigar possível corrupção na administração do deposto primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, disse na noite de quinta-feira, segundo a imprensa local, que Surayud é o nome escolhido pelo conselho militar.