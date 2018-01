TV diz que CEO da Exxon será secretário de Estado dos EUA

O nome do CEO da Exxon Mobil, Rex Tillerson, tornou-se o favorito para assumir o Departamento de Estado dos EUA. De acordo com a rede de TV NBC News, o presidente eleito, Donald Trump, já teria feito sua escolha e o anúncio seria oficializado nos próximos dias. Um membro da equipe de transição afirmou à agência Reuters que os dois se reuniram na terça-feira e voltariam a se encontrar em algum momento durante o fim de semana.

Tillerson, de 64 anos, teria vencido a disputa pelo cargo de chefe da diplomacia americana. Concorriam ao posto o candidato presidencial republicano de 2012, Mitt Romney, o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, o ex-embaixador americano na ONU, John Bolton, o ex-senador Bob Corker e o almirante da reserva James Stavridis.

Se for escolhido por Trump, Tillerson será mais um bilionário a compor o gabinete do presidente eleito. Sob seu comando, a Exxon Mobil fechou uma parceria com a Rosneft, estatal russa do petróleo, para explorar extração no Mar Negro e no Ártico. Em 2013, o presidente Vladimir Putin condecorou Tillerson com a Ordem da Amizade, importante honraria civil da Rússia. Após a anexação da Crimeia pelos russos, em 2014, o CEO da Exxon Mobil criticou as sanções contra Moscou, afirmando que as medidas “não tinham efetividade”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Experiência. Diferentemente de outros secretários de Estado dos EUA, Tillerson não tem nenhuma experiência em diplomacia e nunca ocupou um cargo público. Ele seria o quarto bilionário a ganhar um posto no governo. A socialite Betsy DeVos, que tem uma fortuna estimada em US$ 5 bilhões, será a secretária de Educação. O ex-banqueiro Wilbur Ross será secretário de Comércio. Todd Ricketts, um dos donos do Chicago Cubs, time de beisebol, será seu secretário adjunto. / NYT, AFP e REUTERS