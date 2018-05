TV do Hamas mostra Abbas como rato A TV Al-Aqsa, do grupo radical palestino Hamas, lançou ontem novos personagens para substituir Farfur, um rato de pelúcia parecido com o Mickey, morto por um agente israelense. No novo desenho (foto), aparecem um leão, que representa o Hamas, e um rato, representando o presidente palestino, Mahmud Abbas, da facção rival Fatah. Forças do Hamas dispararam ontem contra milhares de palestinos que protestavam contra o grupo na Faixa de Gaza. Não havia informação sobre feridos.