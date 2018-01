TV do Irã exibe vídeo que diz ser da captura de britânicos A televisão estatal iraniana exibiu nesta quinta-feira, 29, poucos segundos de uma gravação que supostamente seria da operação de captuda dos 15 militares britânicos no Golfo Pérsico. No vídeo de cinco segundos, tiros podem ser ouvidos e um helicóptero aparece voando sobre os botes infláveis que boiavam no mar. Barcos da guarda iraniana aparecem navegando em volta, enquanto um casal de soldados iranianos atira pro ar. Em seguida, alguns marinheiros britânicos, incluindo a mulher capturada, Faye Turney, aparecem sentados em um barco com a bandeira do Irã, provavelmente após a captura. O vídeo não mostra o momento preciso onde a Guarda Revolucionária do Irã capturou os soldados britânicos na última sexta-feira. Também na filmagem, o chefe da guarda costeira iraniana é entrevistado em um escritório, a frente de um mapa da área. O coronel mostrava um pequeno GPS pertencente aos britânicos, dizendo que os iranianos examinaram o localizador e ele comprovava que os militares invadiram as águas do Irã bem antes da captura. O ministro da Defesa britânico disse que sua posição permanece a mesma após o vídeo.