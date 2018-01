TV do Iraque transmite pronunciamento de Bush O presidente norte-americano George W. Bush fez um comunicado ao povo iraquiano que será transmitido pela TV no país às 18 horas de Bagdá (11 horas da manhã em Brasília). Bush disse que "o regime de Saddam Hussein está sendo retirado do poder" e que a liberdade reinará brevemente. O pronunciamento de dois minutos e meio foi gravado ontem, quando o presidente dos Estados Unidos estava na Irlanda do Norte, por militares norte-americanos, no formato de um programa de informação e notícias para ser divulgado ao povo iraquiano. O objetivo é convencer o mundo árabe e os iraquianos que as forças norte-americanas não são hostis. "A longa era do medo e da crueldade está chegando ao fim", disse Bush. "O governo do Iraque e o futuro de seu país brevemente pertencerão a vocês. Vocês merecem viver como pessoas livres", afirmou Bush. Anteriormente, havia sido informado erradamente que o pronunciamento já havia ido ao ar. A agência Dow Jones retificou que o pronunciamento será transmitido às 18h locais ou 11h (de Brasília), citando informação da Casa Branca. Veja o especial: