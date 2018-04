TV e internet transmitem hoje show em prol do Haiti Um programa de TV para ajudar as vítimas do terremoto do dia 12 no Haiti será apresentado por George Clooney, com transmissão direta na internet, em sites como You Tube e My Space. O evento de duas horas, chamado "Hope for Haiti Now", começará nesta sexta, às 20h de Nova York (23h de Brasília), com transmissão da MTV americana e de várias emissoras a cabo.