TV entrevista o ex-ministro da Informação de Saddam O ex-ministro da Informação do Iraque, Mohammed Saeed al-Sahhaf, fez sua primeira aparição na televisão desde a queda do regime de Saddam Hussein, em 9 de abril. A emissora via satélite Al-Arabiya exibiu uma chamada de poucos segundos para anunciar uma entrevista de meia hora com Al-Sahhaf, que ganhou notoriedade por suas incansáveis - inacreditáveis - declarações de que o Iraque ganhava a guerra contra as forças invasoras lideradas pelos Estados Unidos. De acordo com a emissora, Al-Sahhaf disse ter-se rendido às forças americanas, foi interrogado e libertado em seguida. Al-Sahhaf não faz parte da lista de 55 membros mais procurados do regime de Saddam. A entrevista desta quinta-feira ocorre um dia depois de um jornal britânico ter informado que Al-Sahhaf tinha sido preso. A Al-Arabiya, com sede em Dubai, informou que a entrevista tem como objetivo dissipar os rumores. Na breve chamada, Al-Sahhaf aparece em trajes civis e fala sobre os últimos momento do regime de Saddam. Ele garante que se rendeu às tropas aliadas. "Cheguei aos americanos por intermédio de alguns amigos. Fui interrogado por algumas pessoas sobre o meu trabalho. Depois disso, fui libertado." A entrevista deverá ir ao ar às 19h GMT (16h em Brasília) de amanhã. De acordo com a emissora, Al-Sahhaf foi entrevistado com exclusividade em seu esconderijo na capital iraquiana.