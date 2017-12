TV espanhola mostra imagens dos atentados de 11 de março A emissora de televisão espanhola Telecinco levou ao ar hoje imagens gravadas por uma câmara de segurança no momento dos atentados terroristas contra os trens de Madri, em março. Na gravação aparecem imagens da explosão de uma bomba em um trem na estação de Atocha. As cenas aparentemente fazer parte do primeiro vídeo mostrado ao público dos ataques de 11 de março. O jornal espanhol El Pais publicou no mês passado quatro imagens fixas de uma câmara de segurança. A gravação começa com passageiros amontoados e tentando fugir em uma plataforma tomada por fumaça depois da explosão. A hora na câmara de segurança: 7h38. Em seguida, a fumaça se expande até a câmara e as pessoas da plataforma aparentemente caem ao chão como conseqüência de outra explosão. Nos ataques de 11 de março morreram 191 pessoas. Os atentados foram atribuídos a um grupo radical islâmico vinculado a Al-Qaeda.