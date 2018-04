TV estatal do Irã afirma que 13 morreram nos conflitos A TV Estatal do Irã afirmou neste domingo que 13 pessoas morreram nos violentos confrontos entre a polícia o que eles chamam de "grupos terroristas". De acordo com o relato da emissora, as mortes ocorreram quando "desordeiros atacaram uma mesquita no oeste de Teerã".