TV estatal mostra Kadafi nas ruas de Trípoli após ataques aéreos da Otan

TRÍPOLI - O presidente líbio Muamar Kadafi passeou nesta quinta-feira, 14, pelas ruas da capital, Trípoli, após os ataques aéreos realizados pelos aviões da Otan, segundo imagens divulgadas pela televisão estatal líbia. A rede afirmou que as imagens foram feitas pouco tempo depois das incursões aéreas.

Vestido com roupas escuras e usando chapéu de aparência ocidental, Kadafi apareceu a bordo de um veículo 4x4 de cor branca sem capota, de pé e cumprimentando seus partidários.

Dezenas de pessoas, que exibiam retratos do líder líbio e o emblema verde que simboliza o regime de Trípoli, rodearam o veículo gritando slogans, segundo as mesmas imagens. Kadafi respondia a seus partidários com gestos pelas mãos fazendo o "V" da vitória com seus dedos e levantando os punhos para o céu.

A capital líbia foi alvo dos ataques por ar dos caças da aliança atlântica durante esta quinta-feira, segundo a TV. Além de Trípoli, outras duas cidades, Kekla e El Aziziya, foram bombardeadas pela aviação aliada. De acordo com a AP, as imagens de Kadafi na capital foram exibidas ao mesmo tempo em que a Otan promovia um ataque contra alvos militares e civis em