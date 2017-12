TV estatal mostra primeiras imagens da execução de Saddam A televisão estatal Al-Iraquiya apresentou neste sábado as primeiras imagens da execução de Saddam Hussein. Nelas, o ex-ditador iraquiano aparece vestido de preto e se recusa a vestir o capuz. Saddam foi enforcado por volta das 6 horas deste sábado (1 hora pelo horário de Brasília), em Bagdá, após ter sido condenado por um tribunal iraquiano pela tortura e morte de 148 xiitas, em 1982. As imagens mostram também a entrada de Saddam na sala de execução, ao lado de uma pessoa identificada como o juiz que assinou a sentença. Dentro do local, três carrascos encapuzados aparecem conversando com Saddam, enquanto colocam um lenço preto no pescoço do ex-ditador. Em seguida, ele é conduzido à plataforma na qual foi enforcado. Pouco antes da divulgação das imagens, foi confirmada a informação de que o enforcamento do ex-ditador iraquiano ocorreu no edifício que abrigou a sede do Serviço de Inteligência durante seu regime, no bairro de al-Kazimiya, no centro de Bagdá. O juiz e vice-presidente do Tribunal Supremo de Apelação iraquiano, Munir Haddad, confirmou à agência EFE que Saddam foi executado no centro de detenção al-Adala, às 6h10 (1h10 pelo horário de Brasília). Execução Saddam Hussein foi enforcado por volta das 6h10 deste sábado em Bagdá (1h10 pelo horário de Brasília). A informação, anunciada pela TV iraquiana Al-Hurra, foi confirmada minutos depois pelo vice-chanceler iraquiano Labeed Abbawi e por um alto funcionário americano citado pelo site do jornal The New York Times. Por volta das 5h30 locais, um clérigo muçulmano chegou ao local em que ocorreu a execução para ouvir as últimas palavras do ex-ditador, deposto em abril de 2003 por uma invasão internacional liderada pelos EUA. Exilada na Jordânia, Raghd, filha de Saddam, pediu que o corpo do ex-presidente seja enterrado provisoriamente no Iêmen, ?até que o Iraque seja libertado e ele possa ser sepultado em seu país?.