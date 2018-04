TV estatal mostra Putin à frente em 1º turno de eleição O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, pode vencer o primeiro turno das eleições presidenciais do dia 4 de março, mostra pesquisa realizada pela TV estatal VTsIom, diz a agência de notícias Interfax. Putin, que foi presidente do país de 2000 a 2008, detém 58,6% das intenções de votos, disse a VTsIOM. A pesquisa foi feita com 1,6 mil russos entre os dias 11 e 12 de fevereiro e a margem de erro é de 3,4%, segundo a TV. As informações são da Dow Jones.