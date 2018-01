TV iraquiana está fora do ar após ataque da coalizão Próximo às 8h da manhã desta terça-feira (1h pela hora de Brasília), as forças da coalizão anglo-americana desfecharam uma rajada de tiros contra o Ministério do Planejamento, no centro de Bagdá. Um pouco mais tarde, o mesmo edifício voltou a ser atingido e acabou se incendiando. A TV estatal do Iraque está fora do ar desde a manhã de hoje. Antes de ter as transmissões interrompidas, a emissora não veiculou o boletim de notícias sobre a guerra que costumava ser transmitido durante a manhã. Foram ao ar somente imagens antigas do presidente Saddam Hussein ao som de músicas patrióticas. Veja o especial: