TV iraquiana mostra Saddam Hussein em reunião A televisão por satélite iraquiana mostrou hoje o presidente iraquiano, Saddam Hussein, em uniforme militar enquanto presidia uma reunião com altos expoentes políticos e militares, entre os quais estavam seus dois filhos, Uday e Qusay. Mais cedo, uma nova mensagem de Saddam havia sido lida por um apresentador na televisão estatal. Nela, o governante convidava os militares a se unirem a qualquer unidade combatente se não conseguissem se juntar à sua própria. "Do presidente Saddam, em nome de Deus misericordioso, a todos os membros das Forças Armadas, a paz esteja convosco", disse o apresentador, lendo o texto. "Se para um combatente não for possível, por qualquer razão, juntar-se a sua própria unidade, que se una a uma unidade do mesmo tipo a que possa chegar. Será anexado a essa unidade até posterior aviso", acrescentou o texto. A mensagem foi lida enquanto no centro e nos arredores de Bagdá se ouviam explosões e rajadas de armas automáticas, e depois de os americanos anunciarem que algumas unidades iraquianas haviam sido aniquiladas ou estavam em debandada. Veja o especial :