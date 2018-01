TV iraquiana volta a mostrar Saddam em reunião A TV iraquiana por satélite exibiu hoje à noite imagens do presidente do país, Saddam Hussein, chefiando uma reunião com alguns ministros. O locutor explicou que Saddam estava discutindo o desempenho das tropas iraquianas nas batalhas contra as forças lideradas pelos EUA nas imediações de Bagdá, mas não informou quando se realizou tal encontro. Nas cenas aparecem o vice-presidente Taha Yassin Ramadan e dois ministros. "A vitória é certa e está em nossas mãos" - foi a mensagem que Saddam enviou à população, disse o apresentador da TV. Horas antes, o ministro da Informação, Mohamed Said al-Sahaf, lera um comunicado de Saddam elogiando as forças que defendem Kut, cidade a sudeste de Bagdá onde a Guarda Republicana trava combates com soldados americanos. No texto, ele exortou os iraquianos a combaterem os inimigos "com suas mãos". Desde o início da invasão do Iraque, no dia 20, Saddam não aparece em público. As TVs do país têm exibido vídeos dele se reunindo com assessores ou falando à população, mas analistas de inteligência dos EUA e da Grã-Bretanha dizem que esse material pode ter sido gravado antes da guerra, pois Saddam sabia que seria difícil aparecer ao vivo na TV depois de iniciado o ataque - os americanos podem localizar a fonte da transmissão. Há também dúvidas sobre se ele foi ferido, e se continua no comando. A reunião de Saddam parecia realizar-se em uma sala com pouca mobília, na qual entrava luz natural. A TV noticiou que Saddam escreveu uma carta para uma sobrinha prometendo que as forças iraquianas iriam interromper o avanço dos invasores sobre Bagdá e expulsá-los do país. No dia anterior, a mesma emissora mostrou Saddam sorrindo. Veja o especial :