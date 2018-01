TV mostra Bin Laden reunido com terroristas do 11/9 A rede de TV árabe Al-Jazira exibiu o que afirma serem imagens inéditas de Osama bin Laden reunido com alguns dos autores dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. A estação não informa como obteve o vídeo, que foi produzido pela subsidiária de mídia da Al-Qaeda, As-Sahab. As imagens mostram Bin Laden com seu ex-auxiliar Mohammed Atef e Ramzi Binalshibh, outro suposto autor intelectual dos ataques contra os Estados Unidos. Atef, também conhecido como Abu Hafs al-Masri, foi morto num bombardeio americano no Afeganistão, em 2001. Binalshibh foi capturado em 2002 e o presidente dos EUA, George W. Bush, já afirmou que pretende submetê-lo a julgamento militar. No vídeo, Bin Laden aparece vestindo um roupão escuro e caminhando ao ar livre. Ele sorri e recebe várias pessoas que, de acordo com a narração do vídeo, atuaram no seqüestro dos aviões usados nos ataques de 11/9.