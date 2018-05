TV mostra imagens do futuro sucessor de Kim A TV estatal da Coreia do Norte mostrou ontem um novo vídeo do líder do país, Kim Jong-il, e de seu filho e provável sucessor, Kim Jong-un. Nas imagens, pai e filho participam de um encontro do Partido dos Trabalhadores norte-coreano, em setembro, logo depois que o jovem foi promovido a general de quatro estrelas, reforçando a tese de que ele será escolhido para liderar o país.