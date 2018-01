TV mostra Saddam nas ruas de Bagdá A TV estatal iraquiana mostrou o presidente Saddam Hussein aclamado por uma multidão no bairro residencial de Al-Mansur, em Bagdá, na sua primeira aparição em público desde o começo da invasão do país, no dia 20. Fontes da rede de TV a cabo CNN confirmaram que "um homem parecido com Saddam Hussein" esteve em Al-Mansur. O líder iraquiano tem vários sósias, mas eles normalmente só aparecem em cerimônias oficiais, e não costumam falar. Saddam sorria e falou com algumas pessoas, enquanto era aclamado: "Por nossa alma, por nosso sangue, nós nos sacrificaremos por ti, oh! Saddam", gritaram várias pessoas. Pedestres disseram que ele estava em uniforme militar e desceu de um carro, surpreendendo quem passava pelo local. A seu lado estava seu secretário particular, Abed Hmud, e vários guarda-costas, com ar preocupado e armados com fuzis. Eles não impediram a aproximação da multidão. A caminhada de Saddam ocorreu logo depois de a TV iraquiana tê-lo mostrado lendo um comunicado no qual pedia aos cidadãos que "ataquem o inimigo com força". "Deus é grande e derrotará os inimigos", proclamou. No texto, Saddam se referiu a fatos ocorridos depois do início da invasão, como a queda, no dia 24, de um helicóptero americano Apache, aparentemente derrubado por um agricultor com um fuzil. "Talvez vocês lembrem do valente camponês iraquiano e de como ele derrubou um Apache americano com sua velha arma." Saddam também fez referências ao avanço das tropas dos EUA. "O inimigo está se desviando de nossas valentes defesas em volta de Bagdá exatamente como fez em outras cidades. Eles estão evitando confrontos", afirmou. "Eles estão se deslocando por várias partes, exatamente como prevíamos. Esses deslocamentos normalmente são esparsos e nós podemos confrontá-los com as armas disponíveis. Lembrem-se do camponês iraquiano que derrubou um Apache com seu fuzil." Segundo Saddam, as forças da coalizão, quando vêem que as defesas são fortes, evitam o confronto. "Longa vida à nossa nação, longa vida ao Iraque, longa vida à Palestina", declarou. Um alto funcionário do setor de inteligência americano reconheceu que o discurso é uma "forte evidência" de que o presidente iraquiano está vivo. Durante a 1ª Guerra do Golfo, Saddam fez passeios semelhantes por algumas áreas de Bagdá, mas fazia cerca de dois anos que ele não percorria a cidade cumprimentando moradores. O local onde Saddam e seus filhos, Udai e Qusai, estão refugiados tem sido objeto de intensa especulação. Altos funcionários dos EUA ouvidos pelo diário The New York Times confirmaram na quarta-feira que os serviços de inteligência americanos estão espalhando rumores sobre a possível morte de Saddam, como meio de baixar o moral dos habitantes de Bagdá e estimulá-los a se levantarem contra o regime. "O presidente está bem, os líderes estão bem e estão trabalhando normalmente", disse hoje o chanceler iraquiano, Naji Sabri, à emissora de tevê britânica BBC. Veja o especial :