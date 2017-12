TV oficial dá vitória a coalizão vermelho e verde Novos dados sobre a renhida luta eleitoral de hoje na Alemanha, divulgados pelo primeiro canal de televisão público, ARD, dão à coalizão de social-democratas - vermelhos - do SPD, do primeiro ministro Gerhard Schroeder, e Verdes a maioria mínima e 301 bancas no Bundestag, o Parlamento federal alemão. Segundo essas projeções, a coligação CDU/CSU deverá obter 38,8% dos votos, o SPD 38,1%, os Verdes 8,8%, os liberais (FDP) 7,3%, os neocomunistas (PDS), 4%. Mas, como ao SPD corresponderiam - ainda segundo estas projeções - 246 cadeiras, e aos Verdes outras 55, a coalizão vermelha e verde somaria 301 assentos parlamentarres ? maioria absoluta mínima para governar.