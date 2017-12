TV peruana exibe imagens de linchamento de ladrão A televisão estatal peruana transmitiu imagens de moradores de uma vila da região do lago Titicaca jogando gasolina sobre um homem acusado de roubo, e em seguida queimando-o vivo. Alejandro Noalca Mamani, de 54 anos, morreu de queimaduras sofridas em 85% do corpo, de acordo com comunicado do hospital de Juliaca, 820 km ao sudeste da capital. O noticiário local diz que Noalca Mamani foi pego em flagrante tentando roubar um botijão de gás de cozinha.