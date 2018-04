TV pró-Kremlin denuncia plano para matar Putin

Autoridades ucranianas descobriram ontem um plano de separatistas chechenos para matar o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, após as eleições presidenciais de domingo, afirmou ontem a rede de TV pró-Kremlin Canal 1. Ao menos dois militantes chechenos foram presos na cidade ucraniana de Odessa e confessaram a trama.

Eles foram identificados como Adam Osmayev e Ilya Pyanzin. Os dois teriam sido contratados por Doku Umarov, líder do Emirado do Cáucaso, principal grupo rebelde checheno.

Em um vídeo exibido pelo canal russo, Osmayev confessou a trama para assassinar Putin. Ele e Pyanzin teriam chegado a Odessa vindos dos Emirados Árabes, com passagem pela Turquia. Em um apartamento no centro da cidade, trabalharam em um explosivo. No começo de janeiro, uma explosão no apartamento, na qual um terceiro militante morrera, despertou a atenção da polícia ucraniana.

"O objetivo final era chegar a Moscou e tentar matar o premiê Putin", disse Osmayev, com a face bastante machucada e curativos pelo corpo. "Nos disseram para ir a Odessa e fazer bombas."

O porta-voz de Putin, Dmitri Peskov, confirmou a veracidade da reportagem à agência estatal Interfax. Críticos do premiê, no entanto, levantaram dúvidas sobre a denúncia. Putin, de 59 anos, disputa no fim de semana seu terceiro mandato como presidente da Rússia, após ter servido quatro anos como primeiro-ministro de Dmitri Medvedev.

De acordo com as pesquisas de opinião, ele deve se reeleger ainda no primeiro turno. O último atentado de separatistas chechenos matou 37 pessoas no Aeroporto de Moscou em 2011. / THE WASHINGTON POST