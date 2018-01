TV russa acusa Grã-Bretanha de espionagem A televisão estatal da Rússia veiculou uma gravação que mostra diplomatas britânicos realizando espionagem em Moscou. No programa, pessoas que dizem integrar a inteligência russa afirmam que agentes britânicos plantaram um transmissor eletrônico em uma pedra falsa numa rua da capital russa. Segundo os entrevistados, autoridades da embaixada britânica passavam pela "pedra" e carregavam dados do transmissor. O Ministério do Exterior da Grã-Bretanha disse estar "preocupado e surpreso" com as afirmações e negou qualquer desvio de conduta. ONGs russas A TV russa disse que quatro autoridades da embaixada britânica e um cidadão russo, supostamente recrutado pelo serviço secreto da Grã-Bretanha, carregavam dados sigilosos do transmissor da pedra para computadores de mão. De acordo com o programa, o cidadão russo foi preso. Imagens de uma câmera escondida aparentemente mostra indivíduos andando em direção à pedra. Um dos homens é gravado pela câmera carregando a pedra. Contatado pela BBC, o serviço interno de segurança da Rússia recusou-se a fazer comentários, mas o programa continha várias entrevistas com autoridades que confirmam a história. O comunicado do Ministério do Exterior da Grã-Bretanha diz: "Nós estamos preocupados e surpresos com as alegações. Nós rejeitamos qualquer alegação de conduta imprópria na nossa relação com ONGs russas." A nota dizia que é bastante conhecido o fato de o governo britânico ter dado apoio financeiro a projetos das ONGs russas no campo dos direitos humanos e da sociedade civil."Toda nossa assistência é fornecida de forma aberta e objetiva apoiar o desenvolvimento de uma sociedade civil saudável na Rússia", diz o comunicado.