TV russa exibe imagens de possível líder checheno morto A televisão estatal russa veiculou hoje imagens do cadáver de um homem muito parecido com Omar Ibn al Khattab, um dos dois principais líderes rebeldes da Chechênia, o qual o Serviço de Segurança Federal afirma ter assassinado durante uma operação especial realizada há cerca de um mês. O homem, com longos cabelos pretos e uma densa barba, não mostrava sinais de ferimentos, mas a emissora RTR afirmou que uma de suas mãos fora dilacerada na explosão de uma granada. O canal de tevê chamou o homem várias vezes de "o árabe negro". Segundo a emissora, o vídeo foi produzido pelos rebeldes. Khattab, nascido na Jordânia em 1970, lutou contra as forças soviéticas no Afeganistão na década 80 e, segundo oficiais russos, mantinha ligações com a rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden. Ele também lutou na primeira guerra da Chechênia (1994-96), quando emergiu como um dos principais líderes separatistas da região.