TV russa mostra imagens de reféns dentro de escola Uma rede de televisão da Rússia exibiu imagens da escola tomada por terroristas na semana passada. A gravação teria sido feita pelos próprios seqüestradores, e mostra homens armados e encapuzados num ginásio lotado com reféns e cheio de explosivos ligados a fios elétricos. Nas imagens vêem-se centenas de reféns aglomerados junto às paredes, abanando-se no calor. Pacote do tamanho de bolas de futebol aparecem ligados a fios e barbantes pendurados de uma cesta de basquete e de outros objetos. Um dos terroristas, vestindo uniforme camuflado e uma máscara negra, aparece com um dos pés apoiado sobre o que a NTV diz ser um livro conectado a um detonador. Manchas vermelhas no chão aparentam ser sangue, como se alguém tivesse sido arrastado, sangrando, pelo piso. Uma mulher, toda vestida de negro, aparece segurando uma arma junto à cabeça e com um lançador de granadas aos pés. A NTV não informa como obteve o vídeo. A crise na escola de Beslan, no sul da Rússia, terminou na sexta-feira com a invasão do prédio por forças de segurança. Mas de 340 pessoas, na maioria crianças, foram mortas.