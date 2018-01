TV russa transmite imagens de ataque a teatro Imagens exclusivas do assalto dos guerrilheiros chechenos, filmadas dentro do teatro Dubrovka, em Moscou, foram transmitidas hoje pela televisão russa RTR, que em um documentário reconstruiu as principais fases do trágico episódio. A TV utilizou tanto as imagens captadas pelas câmeras internas do teatro como as filmadas pelos guerrilheiros, que queriam utilizá-las como elementos de propaganda e reivindicação. As primeiras imagens permitem ver o início do segundo ato do musical "Nord-Ost", com um grupo de oito atores cantando e dançando. Em determinado momento, um homem com uniforme de camuflagem, rosto oculto por um capuz e metralhadora na mão sobe ao palco e obriga os atores, incrédulos, a se retirarem. Os espectadores de início acreditam que se trata de um recurso do diretor, comenta a voz em off durante a divulgação das imagens, para, logo em seguida, perceberem que se trata, na verdade, de uma tomada de reféns. Aparecem também as imagens filmadas pelos terroristas, dos reféns e de seus próprios companheiros carregando os explosivos que poderiam ter provocado a morte dos prisioneiros e a queda do edifício. O autor do documentário, o jornalista Arkadi Mamontov, também entrevista vários dos reféns. Todos os entrevistados manifestam gratidão pela ação das forças de elite que lhes devolveu a liberdade.