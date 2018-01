TV venezuelana faz propaganda de Chávez em jogos da NBA A TV estatal da Venezuela normalmente mostra ataques à CIA e à guerra no Iraque mas, nas últimas semanas, vêm mostrando as jogadas de ataque de Shaquille O´Neal e Kobe Bryant, astros da liga profissional de basquete dos Estados Unidos, a NBA. Para seduzir a audiência, o governo esquerdista de Hugo Chávez acrescentou os ?playoffs? do mais popular campeonato de basquete do planeta à programação de um canal freqüentemente devotado ao discurso antiamericano. Apoiadores de Chávez, muitos dos quais vivem na pobreza, estão felizes com a possibilidade de acompanhara NBA sem pagar nada. ?Acho ótimo o Canal 8 passar basquete. Não posso pagar o cabo, e as outras estações não estão passando os playoffs?, disse o camelô Juvenal Garcia. Durante a exibição dos jogos, a TV insere comentários políticos, criticando a oposição por ?planejar um golpe? e elogiando as políticas do governo. ?Lance livre para Karl Malone?, disse um narrador durante um jogo recente dos Los Angeles Lakers, completando: ?A revolução venezuelana faz você livre?. O Canal 8, ou Venezolana de Televisión, recusou-se a divulgar os termos de seu contrato com a NBA. Apenas os jogos dos finais de semana são exibidos ao vivo.