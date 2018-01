TV volta a mostrar Saddam A televisão estatal iraquiana mostrou na noite deste sábado o presidente Saddam Hussein presidindo uma reunião dos máximos dirigentes políticos e militares do país, entre eles seus dois filhos, Uday e Qusay. Hussein, com uniforme militar e sorridente, estava sentado junto a uma enorme mesa numa sala sem janelas. Não se sabe quando foram gravadas as imagens.