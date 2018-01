TVs árabes transmitem depoimento de Rumsfeld ao vivo Os principais canais de notícias do mundo árabe transmitiram imagens ao vivo do pedido de desculpas feito pelo secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, aos prisioneiros iraquianos humilhados por soldados americanos. Rumsfeld fez o pedido durante depoimento prestado no Congresso dos Estados Unidos. Al-Jazira, Al-Arabiya - as duas redes de notícias mais populares - e Al-Hurra, um canal patrocinado pelos EUA, transmitiram o testemunho do secretário desde o princípio, com tradução simultânea par o árabe.