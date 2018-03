TVs árabes transmitem nova fita de áudio supostamente de Saddam Dois canais de televisão árabes transmitiram nesta terça-feira uma nova fita de áudio que, segundo disseram, reproduz a voz do derrubado presidente iraquiano Saddam Hussein. ?Apelo a vocês - ó iraquianos, árabes, curdos e turcomanos, xiitas ou sunitas, cristãos ou sunitas! É dever de vocês expulsar de nosso país os invasores agressores?, conclamou a fita, segundo o canal libanês de televisão Al Hayat-LBC. A voz da fita - que, na opinião dos jornalistas familiarizados com o ex-ditador, se parece com a de Saddam - traçou diretrizes para que a população resista às forças anglo-americanas. ?Cerrem fileiras e atuem como um só?, insiste a voz. ?Boicotem os soldados da ocupação. Atuem e não deixem que as forças invasoras se instalem em sua terra?, acrescenta a voz divulgada pela Al Hayat-LBC. ?O partidário da divisão e não da unidade, o que atua para dividir em lugar de unir é não apenas um ocupante estrangeiro mas também o inimigo de Deus e do povo?, acrescenta o suposto Saddam na fita também divulgada pelo canal árabe via satélite Al-Jazira, com sede no Catar. A Al-Jazira havia transmitido outra fita em 4 de julho que, segundo os especialistas da CIA, era ?bem provável? que fosse de Saddam. A TV do Catar disse que a fita da última sexta-feira foi recebida pela emissora através de uma ligação telefônica, o que explicaria sua má qualidade - o que dificultou a confirmação de sua autenticidade pelos analistas da CIA. A gravação divulgada hoje pela Al Hayat-LBC durou cerca de 15 minutos, mas a qualidade do som era tão ruim que foi extremamente difícil entender seu conteúdo.