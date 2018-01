TVs dos EUA cortam cena de mutilação de corpos no Iraque As TVs americanas exibiram cenas editadas do ataque de moradores de Faluja, a oeste de Bagdá, aos corpos de quatro civis americanos mortos numa emboscada no centro da cidade. As imagens não incluíram as cenas dos cadáveres sendo arrastados pelas ruas por uma multidão em festa. Em 1993, imagens de um incidente semelhante na Somália mostradas na TV provocaram forte reação da opinião pública americana contra a manutenção das tropas no país. Os militares dos EUA tinham sido enviados à Somália em missão humanitária sob autorização da ONU, para conter os confrontos entre milícias que mergulhavam o país no caos. Os rebeldes emboscaram comandos do Exército e forças especiais dos EUA durante uma sangrenta batalha de rua na capital, Mogadíscio. Dezoito americanos foram mortos. Os corpos de alguns foram arrastados pelas ruas por uma multidão em júbilo. As cenas, exibidas na TV, foram determinantes na decisão dos EUA de retirar os soldados da Somália. Uma força de paz da ONU substituiu as tropas americanas. Hoje, na Casa Branca, o porta-voz Scott McClellan fez uma advertência aos repórteres sobre as imagens de Faluja. "É ofensiva, é desprezível a forma como esses indivíduos (americanos) foram tratados. Esperamos que todos ajam com responsabilidade em sua cobertura" do fato.