TVs dos EUA não mostram cenas fortes da tragédia Há mais de 24 horas, as emissoras de televisão dos Estados Unidos transmitem apenas imagens e notícias sobre os atentados ocorridos nesta terça-feira em Nova York e Washington. CNN, ABC, Foxnews, NBC, CBS - todos os canais cancelaram qualquer outro tipo de programação para transmitir ininterruptamente notícias sobre Estados Unidos sob ataque e Terrorismo nos Estados Unidos, citando os títulos com os quais foram iniciadas nesta terça as coberturas ao vivo das principais emissoras. No entanto, os norte-americanos não puderam ver pela tevê algumas das cenas mais fortes, que são divulgadas pelos canais europeus. As imagens dos feridos, de cadáveres alinhados ou de corpos que caem das torres gêmeas do World Trade Center não são transmitidas nos Estados Unidos por autocensura. A CNN, durante sua transmissão ininterrupta ao vivo, mostrou apenas por um instante a imagem das vítimas que caíam das torres e isto depois de advertir os telespectadores sobre o que eles iriam ver. Em compensação, as redes norte-americanas passam incansavelmente as imagens dos aviões que batem contra os edifícios, mostradas de diversos ângulos. "O caos das primeiras horas já passou e agora os Estados Unidos tomam consciência da enormidade de tudo o que ocorreu", disse nesta quarta Dan Rather, um dos mais célebres âncoras da CBS.