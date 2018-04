Twitter, a estrela dos protestos A revolução não será televisionada, mas com certeza passa pelo Twitter, a principal ferramenta utilizada pelos manifestantes no Irã para trocar informações e enviar notícias para fora do país sem a intervenção do governo. Uma mistura de rede social e blog, a síntese é a única regra que rege o Twitter, que faz apenas uma pergunta ao seu usuário: "O que você está fazendo?" Para responder, o internauta tem um espaço reduzido de 140 caracteres, que pode ser usado tanto para convocar um protesto como para divulgar qual foi seu almoço. Assim que se escreve, a mensagem aparece no Twitter das outras pessoas que escolheram acompanhar as atualizações - os "seguidores". Celebridades e políticos também adotaram o Twitter - a campanha presidencial de Barack Obama saiu na frente ao apostar no "microblog". O aumento da popularidade do site impressiona: de 1,2 milhão de visitantes em abril de 2008, o Twitter deu um salto para 17,1 milhões de visitantes este ano. Os números representam um crescimento de 1.298% - o Google cresceu apenas 9% no mesmo período. Para se ter uma ideia da concisão do Twitter, esse texto para explicar a ferramenta - de 1.370 caracteres - é quase dez vezes maior do que o tamanho que é possível publicar no blog.