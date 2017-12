Twitter e Facebook devem participar de audiência pública no Senado americano

Twitter e Facebook concordaram em participar de uma audiência pública antes que o comitê do Senado americano examine a interferência da Rússia nas eleições de 2016. Uma fonte próxima ao diálogo entre o Twitter e a inteligência do Senado afirmou que a empresa participará de audiência no dia 1º de novembro. A informação foi concedida de forma anônima, porque o trabalho do comitê é confidencial.

O grupo tem examinado como contas falsas no Facebook e no Twitter foram utilizadas para publicidade e divulgação de informações falsas durante a campanha. O Facebook entregou ao Senado mais de 3 mil anúncios ligados à Rússia nesta semana. A empresa afirmou que tais anúncios focavam em mensagens divisivas política e socialmente sobre assuntos como direitos LGBT, imigração e posse de armas. A estimativa é de que 10 milhões de americanos visualizaram tais conteúdos antes e depois das eleições.

O líder democrata do comitê de inteligência no Senado, Mark Warner, disse que há um "grande consenso" de que russos hackearam arquivos e publicaram informações com o objetivo de influenciar o resultado das eleições. Para o senador, os esforços da Rússia também envolveram tentativas de testar a vulnerabilidade dos sistemas eleitorais de 21 estados./AP