Tzipi lidera, mas não define disputa

O partido Kadima, da ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni, conquistaria o maior número de cadeiras do Parlamento israelense nas eleições de ontem, segundo projeções com base na apuração paralela do jornal Haaretz. Tzipi, assim, superaria o ex-premiê Binyamin "Bibi" Netanyahu, do Likud, que as sondagens realizadas dias antes da eleição indicavam como favorito. O ultranacionalista Israel Beiteinu (Israel Nossa Casa), de Avigdor Lieberman, aparecia em terceiro lugar, à frente do tradicional Partido Trabalhista, do ministro da Defesa, Ehud Barak. Mesmo se a vitória de Tzipi for confirmada, não há garantia que ela será a premiê, já que o bloco de partidos da direita, mais próximos ao Likud, obteve a maioria dos votos. Pouco depois do anúncio das pesquisas, Netanyahu disse que seria o próximo primeiro-ministro. "O caminho defendido pelo Likud e pelos nacionalistas venceu", afirmou. "Hoje, Israel escolheu o Kadima e nós formaremos o próximo governo", rebateu Tzipi. Pouco depois, a chanceler fez um apelo ao Likud para que se junte a ela numa coalizão de união nacional, liderada pelo Kadima. O Parlamento israelense tem 120 membros. Com 91% dos votos apurados, o Kadima, de centro, obtinha 29 cadeiras (23% dos votos), 2 a mais que o direitista Likud (22%). O partido de Lieberman conquistava 15 cadeiras (12%) e os trabalhistas, 13 (10%). A decisão sobre quem será incumbido de formar um governo de coalizão será do presidente de Israel, Shimon Peres. Depois de consolidado o resultado, ele se reunirá com os líderes de cada um dos partidos para consultá-los sobre quem eles pretendem apoiar para o cargo de premiê. Segundo os primeiros resultados, o bloco da direita, de Netanyahu, terá mais apoio que o de Tzipi. O Likud e a maior parte da direita de Israel são contra um acordo de paz com os palestinos e a criação de um Estado na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Já o Kadima e o Partido Trabalhista defendem uma solução de dois Estados. SAÍDAS PARA TZIPI Se as projeções se confirmarem, Tzipi não conseguirá maioria no Parlamento nem com a soma das bancadas do Kadima, trabalhista e de todos os outros partidos de esquerda e os grupos árabes. Num cenário como esse, ela teria dificuldades para aprovar medidas polêmicas, como a retirada de assentamentos judaicos da Cisjordânia. Há três saídas para Tzipi obter a maioria, segundo analistas. A primeira seria negociar com o partido religioso Shas. Os judeus ortodoxos do Shas saíram da eleição mais fracos do que estavam em outubro, quando se recusaram a fazer uma coalizão com o Kadima, levando à convocação de eleições. O problema é que o Shas é contra a concessão de território aos palestinos. O Israel Beiteinu, de Lieberman, seria a segunda opção. Sua plataforma é hostil aos árabes- israelenses, mas ele aceitaria abrir mão de territórios para os palestinos. Para incluí-lo na coalizão, Tzipi teria de convencer os partidos de esquerda Meretz e Hadash a aceitar a aliança com os ultranacionalistas. Uma última opção seria compor com os rivais do Likud, dando uma pasta importante para Netanyahu. A dificuldade, nesse caso, seria convencê-lo a desistir de ser chefe de governo. IMPASSE 29 cadeiras podem ser conquistadas pelo centrista Kadima, de Tzipi, segundo resultados com 91% dos votos apurados 27 assentos devem compor a bancada do Likud, de Bibi 15 deputados teria o radical Israel Beiteinu