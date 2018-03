Tzipi Livni integra governo de Benjamin Netanyahu

Livni, que já foi rival de Netanyahu, liderou as conversações de paz com os palestinos quatro anos atrás e defende a retomada nas negociações. Seu partido conquistou apenas 6 dos 120 assentos em disputa nas eleições parlamentares de 22 de janeiro.

Netanyahu precisa de 61 assentos para formar uma coalizão majoritária. Com a adesão de Livni e seu partido, ele conta atualmente com 37 cadeiras.

A adesão de Livni pode sinalizar uma retomada das negociações, após anos de impasse ou apenas significar um esforços de Netanyahu de pressionar partidos maiores a participarem de sua coalizão. Livni vai assumir o cargo de ministra da Justiça e supervisionar os esforços de paz com os palestinos, já que tem um bom relacionamento com as lideranças. As informações são da Associated Press.