U2 ganha o Grammy de melhor álbum de rock All That You Can´t Leave Behind, disco da banda irlandesa U2, ganhou o Grammy de melhor álbum de rock do ano, numa sessão de entrega de Grammys antes da abertura oficial da cerimônia de Los Angeles. Alguns veteranos começaram bem, como James Taylor, que ganhou o Grammy de melhor cantor pop pelo disco Don´t Let Me Be Lonely Tonight e Eric Clapton, que levou o título de melhor performance pop instrumental, por Reptile. Lanny Kravitz faturou pela quarta vez consecutiva o Grammy de melhor cantor de rock, pela canção Dig In.