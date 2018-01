Ucla suspende programa de doação de cadáveres após escândalo A Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA) suspendeu hoje o programa de doação de cadáveres, diante do escândalo que envolveu a venda ilegal de corpos e órgãos. O cancelamento do programa de doações, pioneiro nos Estados Unidos, coincide com o encontro de faturas que supostamente demonstram a venda ilícita de cerca de 500 cadáveres, durante seis anos. As faturas foram publicadas hoje no jornal californiano Los Angeles Times. Os dois detidos são Henry Reid, diretor de gestão de cadáveres na universidade, e Ernest V. Nelson, intermediário que supostamente adquiria os corpos do centro para sua venda a companhias farmacêuticas americanas. Nelson foi quem apresentou as faturas como prova de um tráfico que, na sua opinião, implica a universidade. O centro rejeitou estas acusações, ao indicar que as provas podem ser falsas e afirmar que desconhece estas transações. No entanto, o advogado do centro universitário anunciou o cancelamento do programa - de 54 anos - e disse que não voltará a começar até que não conte com autorização legal. Os documentos reproduzidos no jornal demonstram a suposta venda de 496 cadáveres, em um período de seis anos, por um total de US$ 704.600. Nas faturas figura o timbre da universidade, assim como o nome de Reid, mas não sua assinatura. A quantia cobrada atende ao conceito de "custos de preparação do embalsamado de cadáveres humanos, segundo o estipulado". A legislação vigente proíbe a venda de restos humanos, embora admita a cobrança de despesas de gestão. Por cada cadáver se pagou em média US$ 1.400.