UCR ficará fora da presidência durante décadas Saques a supermercados, caos social, mortes e uma espiral hiperinflacionária. Assim terminou o governo do ex-presidente Raúl Alfonsín (1983-89). Falta de apoio político no Congresso Nacional, acusações de lerdeza em suas decisões. Assim terminou o governo do ex-presidente Arturo Illía (1963-66). Acusações de corrupção entre seus ministros e parentes, desemprego crescente, falências de empresas. Assim terminou o governo de Hipólito Yrigoyen (1928-30). Todos estes homens de trágico destino possuem um ponto em comum: foram políticos da União Cívica Radical (UCR) e presidentes da República. À esta lista soma-se Fernando de la Rúa, que na quinta-feira terminou seu governo poucos dias depois de completar metade de seu mandato, no meio do caos social e financeiro. A "maldição" da UCR só não atingiu Yrigoyen em seu primeiro mandato (1916-22) e Marcelo T. de Alvear (1922-28). Ao longo do século, o partido sofreu constantes golpes, mas sempre resistia firme. No entanto, a queda de De la Rúa poderia ser um golpe quase mortal, que impediria que durante décadas a UCR conseguisse chegar de novo ao poder presidencial. O "azar" dos presidentes da UCR foi destacado hoje pelo presidente provisório, Ramón Puerta: "parece um malefício que os presidentes desse partido nunca completem seu mandato". Puerta pertence ao Partido Justicialista (Peronista), eterno rival da UCR. A escritora Silvina Walger, uma ácida cronista da vida política nativa, disse à Agência Estado que "nunca mais" a UCR ocupará "el sillón de Rivadavia", como é conhecida a cadeira presidencial. Para um dos principais analistas políticos do país, Rosendo Fraga, "a curto prazo a UCR terá um desgaste enorme, como teve na época da hiperinflação. Suas chances eleitorais, em breve, são mínimas". O analista disse à AE que depois do fim fracassado de 1989, quando Alfonsín teve que renunciar seis meses antes do fim do mandato, a UCR entrou em um rápido declínio, que se evidenciou nas eleições presidenciais de 1995, quando obteve o esquálido resultado de 17% dos votos, o que colocou o partido - pela primeira vez em sua centenária História - em terceiro lugar. Dessa derrota somente recuperou-se com a associação que fez com a centro-esquerdista Frepaso em 1997, que lhe conferiu ares de renovação, conseguindo assim, vencer as eleições presidenciais de 1999. Para Fraga, a grande dúvida é se a UCR poderá alguma vez no futuro constituir-se no partido que ocupe a Casa Rosada: "a saída de De la Rúa confirma a UCR como um fracasso como partido de governo. Possivelmente confirme sua identidade histórica como partido da oposição, papel que sempre interpretou bem". O analista sustenta que a UCR "poderia ser destes partidos que as pessoas votam para ser oposição nas eleições parlamentares, mas não para governar, como o PMDB no Brasil". Segundo Fraga, os dois anos de governo De la Rúa "parecem um breve intervalo entre dois governos peronistas". Para a deputada do Argentinos por uma República Igualitária (ARI), Elisa Carrió: "como força histórica, a UCR não desaparece. Mas como força moral, sim". A senadora peronista Cristina Kirchner disparou: "quem vai querer colocar um voto para a UCR daqui a alguns meses?" Um deputado da UCR, que preferiu falar em off, comentou: "afundamos de vez. ´Chupete´ (apelido de De la Rúa) conseguiu arrasar o partido em dois anos de governo. Para muitas coisas ele é lerdo. Mas para nos levar ao fundo do poço foi rápido". No momento, a UCR conta com 67 deputados (a Câmara possui um total de 257) e 22 senadores (o Senado possui um total de 72). Desde a volta da democracia em 1983, nunca conseguiu a maioria no Senado. A UCR só teve maioria na Câmara de Deputados entre 1983 e 1987. O próprio De la Rúa nunca concluiu um mandato. Eleito senador em 1973, perdeu o cargo por causa do golpe militar de 1976. Em 1983 foi eleito deputado, mas deixou o cargo no meio do mandato para ser candidato ao Senado. Este posto foi abandonado em 1996 para assumir a prefeitura de Buenos Aires. De la Rúa também deixou este cargo para eleger-se como presidente da República em 1999. De la Rúa tornou-se o oitavo presidente argentino a renunciar. Leia o especial