Ucrânia: 13 soldados morrem em confronto com rebeldes

O porta-voz do Conselho de Segurança, Vladimir Polevoi, disse neste domingo que ainda estão ocorrendo combates violentos pelo controle de Debaltseve, um centro ferroviário do governo que os rebeldes precisam para consolidar ainda mais seu controle no leste da Ucrânia. O porta-voz afirmou que os separatistas estavam atacando vários vilarejos em torno de Debaltseve.

Um jornalista viu mais de uma dúzia de tanques ucranianos e outros veículos militares pesados, incluindo um lançador de foguetes, se dirigindo para Debaltseve, neste domingo. Um mês de relativa calma foi quebrado no leste da Ucrânia no início de janeiro à medida que os separatistas tentavam recuperar um território adicional do governo. Fonte: Associated Press.