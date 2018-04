Ucrânia acusa Rússia de ter 'sangue em suas mãos' O embaixador Ucraniano para as Nações Unidas, Yuriy Sergeyev, acusou a Rússia de ter "sangue em suas mãos", após o país ter vetado, neste sábado, resolução no Conselho de Segurança da ONU que pedia o não reconhecimento do resultado do referendo previsto para acontecer amanhã (16). A votação irá determinar se a Crimeia deixa de ser parte da Ucrânia para integrar o território russo. Sergeyev considerou ainda que o veto foi uma decisão "terrível" do governo de Moscou.