Ucrânia alerta que Chernobyl ainda é ameaça nuclear O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich, alertou hoje, durante o 24º aniversário do pior acidente atômico da história mundial, que o reator nuclear de Chernobyl permanece uma séria ameaça à Europa. A explosão do reator de Chernobyl, em 1986, enviou uma nuvem de radiação sobre grande parte da Europa e sérios problemas de saúde persistem nas pessoas da região mais afetada pela radiação. Yanukovich disse que cerca de 2 milhões de pessoas ao redor do país têm doenças provocadas pela radiação, e as organizações não governamentais estimam que o desastre provocou mais de 700 mil mortes prematuras.