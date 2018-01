Ucrânia: Comissão eleitoral rejeita recursos de candidato derrotado A Comissão Central Eleitoral indeferiu hoje os primeiros três recursos apresentados pelo candidato Viktor Yanukovych contra a eleição presidencial ucraniana, em que venceu o líder opositor pró-Ocidente, Viktor Yushchenko. O anúncio foi feito hoje pela porta-voz da comissão, Liana Shliaposhnikov. Os recursos se referiam a supostas irregularidades nas eleições, às limitações impostas ao direito de voto a domicílio e a violações de normas sobre propaganda eleitoral. A campanha de Yanukovych prometeu hoje apresentar uma apelação na Corte Suprema do país. O primeiro-ministro se recusa a aceitar os resultados que mostram uma sólida vitória do candidato da oposição. "A evidência apresentada no recurso não demonstra que houve irregularidades (nas eleições)", diz a resolução da comissão, lida por uma de seus integrantes, Marina Stavniychuk. Resultados preliminares das eleições de domingo deram ao líder opositor Yushchenko a vitória sobre Yanukovych com uma margem de 2,3 milhões de votos, mas os resultados não podem ser considerados definitivos até que sejam decididas todas as apelações. Também hoje, a Corte Suprema rechaçou quatro demandas de menor importância que Yanukovych havia apresentado contra comissões eleitorais regionais, citando problemas de procedimento.